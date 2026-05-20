UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL 2026: Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Freiburg-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu gece İstanbul'da belli oluyor. Dev finalde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz devi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadelede iki ekip de tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Peki Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam İstanbul’da belli oluyor. Finalde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun zirve mücadelesinde iki takım da kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Peki Freiburg - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

        FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Freiburg - Aston Villa karşılaşması, 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak.

        FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Freiburg - Aston Villa karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

        FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic

        Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        İstanbul'da dev final!
        Samsung greve gidiyor
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
