UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL 2026: Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Freiburg-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu gece İstanbul'da belli oluyor. Dev finalde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz devi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadelede iki ekip de tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Peki Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam İstanbul’da belli oluyor. Finalde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun zirve mücadelesinde iki takım da kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Peki Freiburg - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…
FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Freiburg - Aston Villa karşılaşması, 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak.
FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanacak Freiburg - Aston Villa karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
FREIBURG - ASTON VİLLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Manzambi, Beste, Höler, Grifo, Matanovic
Aston Villa: Martínez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendía, Watkins