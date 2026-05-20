UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ İSTANBUL 2026: Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Freiburg-Aston Villa maçı muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam İstanbul’da belli oluyor. Finalde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun zirve mücadelesinde iki takım da kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Peki Freiburg - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…