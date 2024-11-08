UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıktı. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve puan durumunda son durum...
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı dördüncü hafta maçları ile devam etti. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele verecek. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 1. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda topladığı 6 puanla 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik 1 mağlubiyet 5 puanla 17. sırada yer alıyor.