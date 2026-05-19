        Haberler Spor Futbol UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'a geldi!

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'a geldi!

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:54 Güncelleme:
        UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da!

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Freiburg ile İngiltere'nin Aston Villa takımları Beşiktaş Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de final öncesi bu akşam saat 19.30'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

        Ceferin'i, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da karşılamada yer aldı.

        Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren UEFA Başkanı Ceferin, İstanbul'da oynanan unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini ifade etti.

