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UEFA Başkanı Ceferin "İstanbul'a gitmek için sabırsızlanıyorum"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, önemli açıklamalarda bulundu. Ceferin "Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Türkiye'yi bildiğim, tanıdığım kadarıyla organizasyon kusursuz olacak. Seneye de İstanbul'a gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi

17 Ağustos 2018 Cuma, 11:20:27 | Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Estonya'nın başkenti Talinn'in Lilleküla Stadı'nda oynanan Real Madrid-Atletico Madrid 2018 UEFA Süper Kupa maçı öncesinde düzenlenen törenle Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa'nın ev sahipliğini devralırken, törene katılan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı Ceferin, mesajları ile Türkiye'ye ve Türkiye'nin organizasyon gücüne güvenini gösterirken, Servet Yardımcı da Avrupa futbol ailesini Beşiktaş Vodafone Park'ta 14 Ağustos 2019'da yapılacak UEFA Süper Kupa'ya davet etti.

Ceferin ve Yardımcı'nın TFF'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamaları şöyle:

ALEKSANDER CEFERİN: "İSTANBUL'A GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Türkiye'yi bildiğim, tanıdığım kadarıyla organizasyon kusursuz olacak. Seneye de İstanbul'a gitmek için sabırsızlanıyorum."

SERVET YARDIMCI: "ASIL HEDEFİMİZ EURO 2024"

"Süper Kupa müsabakası için Talinn'deyiz. Öncelikle Estonya Futbol Federasyonu Başkanı ve tüm ekibine çok sıcak ev sahipliği yaptıkları için TFF adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Süper Kupa ile ilgili UEFA'nın prosedürü olan sembolik bileti teslim alıyoruz. O biletle beraber bizler de uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda 2019 UEFA Süper Kupa'yı organize edeceğiz, önemli bir ev sahipliği yapacağız. 10 ay sonra da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmış olacağız.

Tabii bizim esas hedefimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri. 27 Eylül'deki oylama öncesinde çok heyecanlıyız. Gece gündüz son hızla çalışmalarımızı yapıyoruz, kampanyalarımız da bayağı bir mesafe aldık. Ümitliyiz, inşallah EURO 2024'ü de ülkemize kazandırarak ülkemizdeki bu gelişimi taçlandırmış olacağız.

Avrupa futbol ailesini ve tüm futbolseverleri önümüzdeki yıl İstanbul'a bekliyoruz. Türk misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını onlara göstermek istiyoruz. İstanbul'un muhteşem taraflarını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Şimdiden çok heyecanlıyız."

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