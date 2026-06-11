Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA'dan karar: ABD'ye alınmayan Somalili hakeme görev!

        UEFA'dan karar: ABD'ye alınmayan Somalili hakeme görev!

        2026 Dünya Kupası için ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 16:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'ye alınmayan Somalili hakeme görev!

        UEFA 2026 UEFA Süper Kupası'nı yönetmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan hakem Omar Artan’ı atadı

        Confederation Africaine de Football (CAF) ile yapılan görüşmelerin ardından, UEFA bugün 2026 UEFA Süper Kupası'nı yönetmek üzere Omar Artan’ı atadı. Maç 12 Ağustos'ta Salzburg'da UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa FC arasında oynanacak.

        Genç yaşına rağmen, Omar Artan kendini dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak kanıtladı ve 2018'den beri FIFA uluslararası listesinde yer alıyor. Hakemlik yaptığı en dikkat çekici maçlardan biri, 2025/26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçı oldu. Artan, 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü aldı. Artan, FIFA tarafından FIFA Dünya Kupası 2026 maç hakemleri listesine dahil edilmişti ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesine izin verilmediği için katılamadı.

        REKLAM

        Artan'ın UEFA Süper Kupa maçını hakemlik olarak atanması, UEFA ile CAF arasında yakın zamanda imzalanan ve hakemlik dahil birçok alanda iş birliğini teşvik etmek amacıyla imzalanan anlaşma kapsamında alındı.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla yaptığı açıklamada, "Omar Artan, Afrika Futbolu Konfederasyonu'nun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış mükemmel genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol, insanları birbirine bağlamak için yaratılmış ve UEFA, Omar'a ve ona prestijli bir adaylık kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygısını göstermek istiyor. Arkadaşım CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye girişimimizi coşkuyla desteklediği için minnettarım" dedi.

        CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe ise şunları söyledi:

        "Omar Artan Somali'yi ve Afrika kıtasının tüm halkını son derece gururlandırdı. 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü alması ve FIFA Dünya Kupası 2026'da hakemliğe atanması, dünya standartlarındaki hakemlik yeteneğinin ve kazandığı uluslararası saygının bir tanınmasıdır. UEFA Süper Kupa 2026 maçını Omar Artan'ın hakemlik etmesini sağladığı için dostum Aleksander Ceferin'e çok minnettarım. Bu, Omar Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onur ve aynı zamanda Afrika, Avrupa ve dünya çapındaki insanları bir araya getiren ve birleştiren futbolun mükemmel bir örneğidir"

        ÖNERİLEN VİDEO

        Besici, ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

        Amasya'da ineği ormanlık alanda doğum yapan besicinin, yeni doğan buzağıyı sırtında köye kadar taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı (AA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!