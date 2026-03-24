        Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Premier Lig kulüplerine Şampiyonlar Ligi reddi!

        UEFA'dan Premier Lig kulüplerine Şampiyonlar Ligi reddi!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebinin İspanyol takımlarının da itirazıyla UEFA tarafından reddedildiği iddia edildi.

        Giriş: 24.03.2026 - 00:57 Güncelleme:
        UEFA'dan Premier Lig kulüplerine ret!

        İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Premier Lig takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadroların 28 kişiye çıkarılmasını teklif etti.

        Haberde, bu konunun geçen ay UEFA'nın kulüp müsabakaları komitesi toplantısında tartışıldığı ancak 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinden önce yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının gündemine alınmadığı kaydedildi.

        Kulüp müsabakaları komitesi toplantısında fikir birliğinin sağlanamadığının aktarıldığı haberde, İspanyol kulüp temsilcilerinin Premier Lig'deki takımların finansal güçlerini kullanarak daha güçlü kadrolar kurmasından endişe ettiği belirtildi.

        Haberde, 20 yıl önce getirilen kadro düzenlemelerinin UEFA'nın bir sonraki dört yıllık yayın hakları döngüsünün ilki olan 2027-2028 sezonundan önce yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 Premier Lig kulübünün tamamı son 16 turuna ulaşırken, sadece Arsenal ve Liverpool çeyrek finale çıkabildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!

        İstanbul'da kan donduran kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bir çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül, daha önce aile içi şiddet gördüğü eşi 30 yaşındaki H.A. tarafından  öldürüldü. H.A., olaydan sonra evi ateşe vererek olaya, yangın süsü vermek istedi. Yapılan incelemede genç kadının önc...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Futbolcu cinayetinde 7 kişiye tutuklama talebi
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Yangından cinayet çıktı!
        Yangından cinayet çıktı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Beşiktaş'ta gözler 3 kiralıkta!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"