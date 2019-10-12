UEFA, A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2020 Elemeleri'nde elde ettiği 1-0'lık Arnavutluk galibiyetiyle ilgili skandal bir karara imza attı! 90. dakikada Cenk Tosun'un golü sonrasında asker selamı veren Milli Takımımızın gol sevincinin incelenmesine karar verildi!

Sporx'te yer alan habere göre UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.