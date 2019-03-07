UEFA Genel Sekreterler Toplantısı İstanbul'da düzenlendi

TFF'nin ev sahipliğinde Four Seasons Otel'de düzenlenen toplantının açılış törenine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra UEFA'dan üst düzey temsilciler katıldı.
SERVET YARDIMCI: "DİNAMİK FİKİRLER GELİŞTİRECEĞİMİZE EMİNİM"
UEFA'nın yeni dönemdeki stratejilerinin değerlendirildiği toplantının açılışında Servet Yardımcı bir konuşma yaptı.
Aleksander Ceferin'in ikinci kez başkan seçilmesinin ardından UEFA üyesi 55 federasyonunun ilk kez İstanbul'da bir araya geldiğinin altını çizen Servet Yardımcı, şöyle konuştu:
"İstanbul'da daha önce bulunan ve bugün bizimle olan, büyük çoğunluğunuzu tekrar misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyor ve aynı zamanda ilk defa İstanbul'a gelenlere de en içten ve samimi dileklerimle 'Hoş geldiniz' diyorum. Güzel şehrimiz İstanbul'dan, halkımızın sıcaklığından ve tabii ki fantastik yemeklerimizden zevk alacağınızı umuyorum.
Bu, Başkanımız Aleksander Ceferin'in ikinci görev süresi için seçilmesinin ardından 55 UEFA üye federasyonunun bir araya geldiği ilk toplantı olup, sizlerin de kendisine tekrar seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimi iletirken benimle birlikte olacağınızı umuyorum. Bugün önümüzde çok dolu ve heyecan verici bir gündemimiz bulunuyor. Yakın ve titiz çalışarak, birlik olarak, bizi geleceğe taşıyacak düşünce ve dinamik fikirleri geliştireceğimize eminim.
Roma'daki kongredeki konuşmasında Başkan Aleksander Ceferin'in de vurguladığı gibi Avrupa futbol ailesi olarak UEFA'nın birlik ve dayanışma içinde çalışmasına ve saygın kimliğini korumaya devam etmeliyiz. Burada keyifli zaman geçirmenizi dilerim. Faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirip, İstanbul'dan güzel anılar ve birçok yeni dostluklar ile ayrılacağınızı umuyorum."
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