UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu!
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Madrid'de oynanan rövanşta Almanya'yı 3-0 yenerek kupayı ikinci kez üst üste müzesine götürdü.
Giriş: 02.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:45
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
İspanya ve Almanya, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Rakibini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano'nun golleriyle 3-0 mağlup eden İspanya, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
