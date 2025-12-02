Habertürk
        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu! - Futbol Haberleri

        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu!

        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Madrid'de oynanan rövanşta Almanya'yı 3-0 yenerek kupayı ikinci kez üst üste müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:45
        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya!
        UEFA Kadınlar Uluslar Ligi finalinde İspanya, Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        İspanya ve Almanya, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Rakibini Claudia Pina (2) ve Victoria Lopez Serrano'nun golleriyle 3-0 mağlup eden İspanya, turnuvada üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

