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        Haberler Spor Futbol UEFA Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde Play-off'a yükselen üç takım belli oldu

        UEFA Konferans Ligi'nde Play-off'a yükselen üç takım belli oldu

        UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien, play-off turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        İşte Konferans Ligi'nde turlayan üç takım!

        Hapoel Tel Aviv, Kopenhag ve Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükselen üç takım oldu.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda 3 rövanş maçı oynandı.

        İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Polonya temsilcisi Katowice'ye 2-1 yenilse de tur atladı.

        Danimarka'nın Kopenhag takımı ise 3-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Macaristan ekibi Debrecen'i evinde 5-1 yendi ve yoluna devam etti.

        Avusturya temsilcisi Rapid Wien de 4-1 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında ağırladığı Estonya'nın Palde ekibini 2-0'lık skorla geçti.

        Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu rövanşları, yarınki maçlarla tamamlanacak.

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