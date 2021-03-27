Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolŞampiyonlar Ligi
ABONE OL

UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.

UEFA'nın İstanbul planı: Şampiyonlar Ligi finaline en az 9 bin taraftar!

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Çeyrek finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor. Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Norveç Türkiye milli maçı saat kaçta hangi kanalda? SON DAKİKA: Muhtemel 11
FUTBOLYaptık, yine yaparız!
İbrahim Yıldız: Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli
FUTBOL"Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli"
Trabzonspor'da Andres Trondsen müjdesi
FUTBOLTrabzonspor'a Trondsen müjdesi
Berke Özer'in acı günü
FUTBOLBerke Özer'in acı günü
Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOLGalatasaray'da Hatayspor mesaisi
Dominic Calvert-Lewin geceye damga vurdu! Herkes tekmeliğini konuşuyor!
FUTBOLHerkes tekmeliğini konuşuyor!
Medipol Başakşehirli futbolcu Giuliano, kendini ispatlayacağını düşünüyor
FUTBOLKendini ispatlayacağını düşünüyor
Altınordu, Süper Lig´e hazır
FUTBOLAltınordu bu sezon hazır!
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı izleyecek!
FUTBOLUğurcan´a Liverpool kancası
Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı
FUTBOLSözleşmesini uzatmadı