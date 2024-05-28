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        Haberler Bilgi UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi: Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta?

        Şampiyonlar Ligi finali tarihi: Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Borussia Dortmund - Real Madrid oldu. Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, "Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 23:35 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:37
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        Borussia Dortmund-Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Borussia Dortmund ve Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupa sahibi buluyor. Real Madrid'de gözler son dönemde yükselen performansıyla göz dolduran Arda Güler'de olacak. Peki, "Borussia Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

        Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

        Borussia Dortmund Real Madrid maçı EXXEN ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK?

        2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

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