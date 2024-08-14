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        UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

        Geçen sezon 15'inci Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile karşılaşacak. İspanyol basınına göre milli yeteneğimiz Arda Güler de sahnede olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 15:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:50
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        Son Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı 15'inci kez müzesine götüren Real Madrid, Gasperini yönetiminde Avrupa'da fırtına gibi eserek UEFA'yı kazanma başarısını gösteren İtalyan ekibi Atalanta ile Süper Kupa'da karşılaşacak.

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        Real Madrid ile Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        Kupada milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid 6'ncı, Atalanta ise ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

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        İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre milli yıldızımız Arda Güler de karşılaşmada forma giyecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, bu kararı Arda'nın ABD kampında oldukça iyi bir gelişim gösterdiği için aldığı ifade edildi.

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        CARLO'DAN GENÇ YILDIZA UYARILAR

        Haberde; İtalyan çalıştırıcının milli yıldızımız ile maç öncesi özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Arda'dan kilit bir rol oynamasını bekleyen tecrübeli hocanın, "Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve bir aksilik olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

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        Aynı kaynakta Real Madrid'in yeni süper yıldızı Kylian Mbappe'nin, son antrenman sırasında Arda Güler'i oldukça etkilediği belirtildi. Arda'nın asistiyle antrenmanda gol atan Kylian Mbappe'nin, genç oyuncuya "Çok kalitelisin, muazzam" dediği kaydedildi.

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