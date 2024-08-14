UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

CARLO'DAN GENÇ YILDIZA UYARILAR

Haberde; İtalyan çalıştırıcının milli yıldızımız ile maç öncesi özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Arda'dan kilit bir rol oynamasını bekleyen tecrübeli hocanın, "Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve bir aksilik olmazsa Atalanta'ya karşı oldukça fazla süre alacaksın" uyarısında bulunduğu kaydedildi.