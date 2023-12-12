UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gruplarında son maçına çıkıyor. Zorlu maçlar öncesinde Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Avrupa macerasında temsilcilerimiz, aldığı sonuçlarla ülke puanına katkı yapmayı sürdürüyor. İşte 2023-2024 güncel UEFA ülke puanı ve Türkiye sıralaması...
Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nden devam eden temsilcilerimiz ülke puanına katkı vermeye devam ediyor. Beşiktaş Konferans Ligi'nde aldığı sonuçlarla Avrupa'ya veda ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. UEFA ülke puanı sıralaması bilindiği gibi kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada ve kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanında son durum...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 35.600 puan ile 9. sırada yer alıyor.
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 96.178 puan
2- İspanya: 81.989 puan
3- İtalya: 78.426 puan
4- Almanya: 76,624 puan
5- Fransa: 58,831 puan
6- Hollanda: 58.300 puan
7- Portekiz: 50.982 puan
8- Belçika: 43.800 puan
9- TÜRKİYE: 35.600 puan
10- İskoçya: 33.650 puan
11- İsviçre: 31.775 puan
12- Avusturya: 31.600 puan
13- Çek Cumhuriyeti: 30.800 puan
14- Danimarka: 29.700 puan
15- Norveç: 29.625 puan
UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir: