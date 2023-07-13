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        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!

        Ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından açıklama yaptı. Bir süredir karaciğeri ile ilgili problemler yaşadığını ifade eden Özkan, "Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı kontrollerim düzenli olarak yapılıyor" dedi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 00:28
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        Pek çok dizi ve filmde rol alan Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. 48 yaşındaki oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi.

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        Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.

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        "KARACİĞERİM İLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

        Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

        Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

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        Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

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        Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız.

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        Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı. 

        #Ufuk Özkan
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