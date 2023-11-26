Ufuk Özkan âşık oldu
Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve zor günleri atlatan Ufuk Özkan, aradığı aşkı buldu
Giriş: 26.11.2023 - 13:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:22
1
Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor bir dönem atlatmıştı.
2
Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu, hastalığının ortaya çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınmış ve daha sonra da sağlığına kavuşmuştu.
3
2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık oldu.