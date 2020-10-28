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Uğur Akkuş'a hapis cezası!

2018 yılında boşandığı eski eşi Gonca Sağlam'ın, 'burnunu kırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu iş insanı Uğur Akkuş, 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uğur Akkuş'a hapis cezası! - Magazin haberleri
Genel

Uğur Akkuş ile eski eşi Gonca Sağlam arasında, İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'kasten yaralama' iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

Akkuş'un, yaralama eylemi sonucu kemik kırığına neden olduğu gerekçesiyle istinaf yolu açık olmak üzere 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği öğrenildi.

TV100'ün haberine göre; Uğur Akkuş, daha önce de aynı suçtan hüküm giydiği için cezasında indirim yapılmadı.

Gonca Sağlam, 2017 yılında eşi Uğur Akkuş'un Göktürk'teki evlerinde çıkan kavga sırasında burnunu kırdığını belirterek, eski eşinden şikayetçi olmuştu.

Akkuş, geçtiğimiz aylarda eski eşi Gonca Sağlam’ın “zorlama hapsi” ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkemenin Sağlam’ın 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermesiyle ilgili sorulara Akkuş, "Geçmiş ile ilgili konuşmayalım, geleceğe bakalım" yanıtını vermişti.

Öte yandan Uğur Akkuş, 2019 yılında eski manken Ebru Şallı ile nikah masasına oturmuştu.

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