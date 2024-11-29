Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti - Magazin haberleri

        Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti

        Uğur Akkuş, açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini ve Ebru Şallı ile evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı. Çiftin boşanma davası bugün gerçekleşecekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını duyurmuştu.

        2

        Uğur Akkuş; "Yedi yıldır birlikte olduğum, severek, aşkla ve büyük emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanma nedenlerimle ilgili olarak yakın çevrem, ailem ve beni tanıyan herkes bir şeyler söyleyecektir; bu yüzden düşüncelerimi buradan paylaşmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek nedeni artık mutsuz olmam. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi dolu bir evlilik sanmıştım, ancak her şeyin aslında para ve maddiyat odaklı olduğunu geç ve zor bir şekilde anladım. Şimdi, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına boşanma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

        3

        Ebru Şallı da Uğur Akkuş açıklamasından sonra; "8 ay önce boşanma vekaletini avukatlarıma verdim" diyerek, şunları söyledi: Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine… Uğur bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletime avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla Ebru Şallı…

        4

        Bugün boşanma davası olan çiftten Uğur Akkuş yaptığı açıklamada; "Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun" dedi.

        #ebru şallı
        #Uğur Akkuş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Taksi ve dolmuşlara acil durum butonu geliyor!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!