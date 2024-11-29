Uğur Akkuş ile Ebru Şallı boşanmaktan vazgeçti
Uğur Akkuş, açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini ve Ebru Şallı ile evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı. Çiftin boşanma davası bugün gerçekleşecekti
Uğur Akkuş, geçtiğimiz günlerde 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını duyurmuştu.
Uğur Akkuş; "Yedi yıldır birlikte olduğum, severek, aşkla ve büyük emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanma nedenlerimle ilgili olarak yakın çevrem, ailem ve beni tanıyan herkes bir şeyler söyleyecektir; bu yüzden düşüncelerimi buradan paylaşmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek nedeni artık mutsuz olmam. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi dolu bir evlilik sanmıştım, ancak her şeyin aslında para ve maddiyat odaklı olduğunu geç ve zor bir şekilde anladım. Şimdi, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmek adına boşanma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Ebru Şallı da Uğur Akkuş açıklamasından sonra; "8 ay önce boşanma vekaletini avukatlarıma verdim" diyerek, şunları söyledi: Basın mensubu arkadaşlarımın dikkatine… Uğur bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletime avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla Ebru Şallı…