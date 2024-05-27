Uğur Yılmaz, Rusya'da Türkiye'yi temsil etti

Opera sanatçısı Uğur Yılmaz, Rusya’da 'Altın Mikrofon' ödülüne lâyık görüldü. Moskova’da Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen Yalta'ya Giden Yol Uluslararası Müzik Festivali’nde 250 yarışmacı arasından finale çıkıp ülkemizi temsil eden Yılmaz, gala konserinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılının kutlandığını hatırlatarak şunları söyledi: Seslendireceğim eserin ruhunu kendi dilimde anlatabilmenin heyecanını ve güzelliğini yaşıyorum. Değerlerimizi yaşatabilmek benim ülkemde de çok önemli. Türk marşlarını ve şarkılarını çok söyledim. Duygularınızı iyi anlıyorum. Ben de kendimce sizlere bu duyguları müziğimle anlatmaya çalıştım.

Rusya’daki Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festivale 47 ülke katıldı. 15 ülkenin finale kaldığı gala konserinde, ülkelerini temsil etmeye gelen 15 profesyonel ses sanatçısı, en popüler Sovyet savaş şarkılarını kendi dillerinde seslendirdi. Senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde, finale kalan sanatçılar, ünlü Rus pop yıldızları ile düet yaparak performanslarını sergiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de festivale mesaj gönderdi.