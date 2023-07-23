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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan transfer cevabı: Galatasaray... - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır'dan transfer cevabı: Galatasaray...

        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımdaki geleceği ve transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 15:29
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        Uğurcan Çakır'dan Galatasaray cevabı!
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        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY, AVRUPA..."

        Transferi ile ilgili konuşan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur"

        27 yaşındaki kalecinin adı Galatasaray, Roma, Villarreal ve Nottingham Forest ile anılmıştı.

        Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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