        Uğurcan Çakır: Maça tam konsantre değildik - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Maça tam konsantre değildik

        Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maça tam konsantre değildik, Konyaspor daha çok istedi" dedi.

        Giriş: 21.02.2026 - 22:45 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:45
        "Maça tam konsantre değildik"
        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇA TAM KONSANTRE DEĞİLDİK"

        Uğurcan Çakır, "Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Maça tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantre ve istekliydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler. Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, tüm maçları tek tek Juventus maçı konsantrasyonuyla oynayıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor daha istekliydi bizden, onları tebrik ediyorum. Bizim de yapmamız gereken daha çok çalışmaya, böyle maçları önemsemeye devam etmek ve her maça ayrı ayrı konsantre olup galip gelmek." şeklinde konuştu.

