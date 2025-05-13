Uğurcan Çakır: Sezonun en kritik maçına çıkacağız

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu’nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sezonun kendileri adına en kritik maçına çıkacaklarını söyledi.

"SEZONUN EN KRİTİK MAÇINA ÇIKACAĞIZ" Çakır, "Sezonun en kritik maçına çıkacağız. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Son antrenmana katıldım. Yarın için hazır hissediyorum. Yarın takım olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.