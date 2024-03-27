Ukrayna: 2 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off finalinde Ukrayna, 1-0 geriye düştüğü maçta İzlanda'yı 2-1 mağlup ederek adını EURO 2024'e yazdırdı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off finalinde Ukrayna ile İzlanda karşı karşıya geldi. Tarczynski Arena'da oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine 2-1'lik skorla kazanan Ukrayna, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
Ukrayna'ya Avrupa Şampiyonası biletini getiren golleri 54'te Tsygankov ve 84. dakikada Mudryk attı. İzlanda'nın tek golünü ise 30. dakikada Gudmundsson kaydetti.
Mavi Sarılılar, Avrupa Şampiyonası'nda Belçika, Slovakya ve Romanya takımlarının yer aldığı E grubunda mücadele edecek.