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        Haberler Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı

        Ukrayna'dan Rusya'ya füze saldırısı

        24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar halen devam ederken, Ukrayna Rusya'nın Belgorod şehrine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:31
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        Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

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        Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'nın Belgorod kentine düzenlediği saldırının organizasyonunda İngiltere ile ABD'nin yer aldığını öne sürdü.

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        Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Belgorod'a yönelik saldırının Ukrayna ordusunun cephede güçsüz olduğunu gösterdiğini belirtti.

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        Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ise uluslararası örgütlere saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

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        RUSYA'DAN BMGK'DE ACİL TOPLANTI

        Rusya'nın Belgorod'taki saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil toplantı yapılması ve bu toplantıya Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin katılması talebinde bulunduğu bildirildi.

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        Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini, 61 binanın hasar gördüğünü aktarmıştı.

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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği belirtilmiş, 2'si çocuk 14 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Ukrayna
        #rusya
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