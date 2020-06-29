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Ukrayna'nın M-12 otoyolu iyileştirme ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Onur Taahhüt'ün kazandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Onur Taahhüt, Ukrayna Karayolları İdaresi (Ukravtodor) tarafından ihalesi yapılan 'M-12 Otoyolu Striy - Znamyanka (Lot 1: Km:291+240 - Km:323+785 ve Lot2: Km: 323+785 - Km: 332+052) iyileştirilmesi projesi' inşaat işlerinin sözleşmesine imza attı.

Dünya Bankası kredili otoyol projesinin uzunluğu 42 km olup 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. 8 teklifin verildiği otoyol ihalesine Türkiye´den 3 firma katılmıştı.

Onur Taahhüt'ün 54 milyon 621 bin 111 dolarlık teklif ile ihaleyi kazandığı belirtildi.