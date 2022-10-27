Cumhurbşakanı Erdoğan, ailesinden uzakta olan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacağını duyurmuştu. Yılda iki kez 25 yaş altındaki öğrencilere verilecek olan ulaşım yardımı başvuru şartları ve tutarı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı. İşte, 2022 öğrencilere ulaşım desteği ücreti ve başvuru şartları...