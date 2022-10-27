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Öğrencilere 500 TL bilet desteği sağlanacak! İşte, ulaşım desteği başvuru şartları...

Ulaşım desteği başvuru şartları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 yaş altı lisans öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacak. İşte, 2022 ulaşım desteği başvuru detayları...

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  • Ulaşım desteği başvuru şartları: Öğrenciye ulaşım desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

    Cumhurbşakanı Erdoğan, ailesinden uzakta olan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacağını duyurmuştu. Yılda iki kez 25 yaş altındaki öğrencilere verilecek olan ulaşım yardımı başvuru şartları ve tutarı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı. İşte, 2022 öğrencilere ulaşım desteği ücreti ve başvuru şartları...
  • Ulaşım desteği başvuru şartları: Öğrenciye ulaşım desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

    ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 25 yaş altındaki lisans öğrencileri ulaşım desteğinden yararlanabilir. Ulaşım desteği için öğrencinin Türk vatandaşı olması gerekiyor. 
  • Ulaşım desteği başvuru şartları: Öğrenciye ulaşım desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

    ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş - dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak. 

    2022 yılında bilet başına 500 TL, 2023 yılında ise 750 TL ödenecek.

    Böylece, 2022 senesinde öğrenciler 2 bin TL ulaşım desteği alırken, 2023 senesinde 3 bin TL ulaşım desteği alacak. 
  • Ulaşım desteği başvuru şartları: Öğrenciye ulaşım desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

    ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

    Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.
  • Ulaşım desteği başvuru şartları: Öğrenciye ulaşım desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?

    ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ulaşım desteği kapsamında ayrılan 300 milyonluk bütçeden, 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemelerin ise ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı. 

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