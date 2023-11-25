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        Haberler Ekonomi Otomobil Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Kış lastiksiz yola çıkmayalım" - Otomobil Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Kış lastiksiz yola çıkmayalım"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp 4 ay süreceğini belirterek, "Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için lütfen lastiklerimizi şimdiden taktıralım" dedi. Öte yandan İstanbul'da meteorolojik veriler çerçevesinde ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:49
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        "Kış lastiksiz yola çıkmayalım"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını duyurdu.

        KIŞ LASTİKSİZ ARAÇLARLA YOLA ÇIKMAYIN

        Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu, “Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım.” ifadelerine yer verdi.

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        Açıklamada ayrıca 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olacak.

        İSTANBUL’DA TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLADI

        Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili Valiliklere bırakıldığını belirtti. Bu kapsamda İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde kentte ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğuna bugün başladı.

        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

        Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi.

        Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.

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        LASTİKLERDE BULUNAN İŞARETLERE DİKKAT

        Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kış lastiklerinin yanaklarında standardı sağladığını gösteren (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor.

        KARLA MÜCADELE EKİPLERİ GÖREVE HAZIR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

        Karayolları Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı kar mücadelesi çalışmalarında toplam 68 bin 726 km’lik yol ağında; 448 adet kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 687 bin ton tuz, 427 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 km kar siperi yapıldı.

        AÇILAN-KAPANAN YOLLAR VE ANLIK TRAFİK AKIŞI MONİTÖRLERLE İZLENİYOR

        Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezlerinde ise; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1.480 adet karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor.

        SÜRÜCÜLER, YOLA ÇIKMADAN ÖNCE MUTLAKA GÜZERGÂH HAKKINDA BİLGİ ALMALI

        Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan karla mücadele çalışmalarının yanında kış mevsiminde seyahat edecek yolcuların yola çıkmadan önce seyahat güzergâhı hakkında 312 449 9199 numaralı telefondan veya ücretsiz ALO 159 hattından, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi’nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, ayrıca; KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden hizmete sunulan güzergâh analiz programı ile en uygun güzergâhı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayabileceklerini belirtti.

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