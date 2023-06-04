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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanını açıkladı!

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla vatandaşlar 28 Mayıs günü tekrar sandık başına gitmiş ve 13. Cumhurbaşkanı tekrar Recep Tayyip Erdoğan olarak seçilmişti. Seçimlerin tamamlanmasının ardından merakla beklenen yeni kabine belli oldu. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanını açıkladı!

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  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı açıkladı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine açıklandı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Adil Karaismailoğlu yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu?” gibi sorular yer aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı!
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı açıkladı!

    YENİ ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı koltuğuna Adil Karaismailoğlu yerine Abdülkadir Uyaroğlu geçti.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı açıkladı!

    ABDÜLKADİR UYAROĞLU KİMDİR?

    Abdulkadir Uraloğlu, 1966'da Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.
    Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003'te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005'te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006'da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.
    Uraloğlu, 2009'da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun'a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
    2012'de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.
    Uraloğlu, 2003'te başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.
    Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.
    Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babası.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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