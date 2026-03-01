Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hava sahasındaki son durum paylaşıldı | Dış Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hava sahasındaki son durum paylaşıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki hava sahası ve trafik akışına ilişkin son durum hakkında bilgi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 00:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık hava sahasındaki son durumu paylaştı

        Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hava sahası durumuna ilişkin olarak İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulandığı bildirildi.

        Paylaşımda, Afganistan hava sahasında hava trafik hizmetinin verilmediği, Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) ise hava yolu düzenlemeleri uygulandığı aktarıldı.

        Havalimanı kısıtlamalarına ilişkin de bilgi verilen paylaşımda, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nın kısıtlı operasyonla hizmet verdiği, Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanlarının ise kapalı olduğu belirtildi.

        Paylaşımda, Suriye'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarında operasyonel durumun, yayımlanan NOTAM'lar kapsamında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

        "Tahran Havalimanı'nda iki uçak yerde bulunuyor"

        Bölgedeki hava trafik akışına da değinilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hattı üzerinden, kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. 28 Şubat'ta bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert (yönlendirme) etmiş, bunların 9'u İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır. Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."

        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti Haberi Görüntüle

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Katar'da sivil yerleşime füze kalıntısı düştü

        Katar'da füze kalıntısının düşmesi halkta panik yarattı

        #HABER
        #Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!