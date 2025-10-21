Ulm - Beşiktaş GAİN: 99-101 (MAÇ SONUCU)
BKT EuroCup'taki temsilcimiz Beşiktaş GAİN, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Alman ekibi ratiopharm Ulm'ü deplasmanda Anthony Brown'ın son saniye üçlüğüyle 101-99 mağlup etti.
Son periyotta bir ara 14 sayı farkla yenik duruma düşen siyah-beyazlılar pes etmedi ve Anthony Brown'ın son saniye üçlüğüyle galibiyete uzandı.
Beşiktaş GAİN bu sonuçla üçüncü galibiyetini elde ederken, ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: ratiopharm Arena
Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)
ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3
Beşiktaş GAİN: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9
1. Periyot: 30-29
Devre: 54-54
3. Periyot: 83-71