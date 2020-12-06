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Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi 7 Aralık'ta başlayacak

Türkiye'nin kırsal bölgelerinin kalkınmasına destek amacını taşıyan Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi (UKAFEST),7-9 Aralık tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 2012'den bu yana 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon Euro destek verildi" açıklamasında bulundu

Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı Kongresi 7 Aralık'ta başlayacak
AA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre etkinlik, Bakan Pakdemirli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kongreye Pakdemirli'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ile IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Osman Yıldız ve ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kooperatifler, dernekler, çiftçiler, yerel eylem derneklerinin temsilcileri katılacak.

Kongre kapsamında, öne çıkan ve hayata geçirilecek konulara ilişkin 8 temada toplantılar düzenlenecek.

Etkinlikte, 42 başarılı kırsal kalkınma yatırımının tanıtımı da yapılacak.

2012'DEN SONRAKİ IPARD DESTEĞİ 1 MİLYAR 251 MİLYON EURO

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) tarım politikalarının önemli bir unsuru olan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı'nın bileşeni Kırsal Ağ'ın 2008 yılından itibaren tüm üye ülkelerde uygulandığını belirterek, Türkiye'de de IPARD kapsamında 2017 yılında Ulusal Kırsal Ağ kurulduğunu kaydetti.

Böylece kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulandığına işaret eden Pakdemirli, mevcut programlar arasında koordinasyon sağlayarak, kırsal alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin ve diğer paydaşların katılımını teşvik ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli, 2012-2016 yıllarında uygulanan IPARD I programı kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti katkısıyla 10 bin 653 projeye 1 milyar 45 milyon avro destek sağlandığını aktararak, "IPARD II kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 823 projeye 206 milyon avro hibe desteği sağlandı. Böylece, 2012'den bu yana IPARD kapsamında 14 bin 476 projeye, 1 milyar 251 milyon avro destek verildi." ifadelerini kullandı.

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