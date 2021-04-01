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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için başvuralar 10 Eylül'de sona erecek

11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Başkanlığı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörlüğünü Prof. Dr. Bengi Semerci'nin üstlendiği festival, 26 Kasım - 2 Aralık'ta İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için başvuralar 10 Eylül'de sona erecek
Son başvuru 10 Eylül'de
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HABERTURK.COM

Her yıl olduğu gibi adalet filmlerinden oluşan film seçkilerinin yanı sıra 'Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj' ve 'Kısa Metraj Film Yarışmaları' olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Bu yıl da çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılacağı festivalin akademik programının ana teması 'Herkes için Çevre Adaleti' olarak belirlendi.

Prof. Dr. Adem Sözüer

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması, daha önce Türkiye'de ticari gösterime girmemiş, televizyon kanallarında gösterilmemiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını yapılmayan adalet temalı filmlerin katılımına açık olacak.
Festivaldeki yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına 'www.icapff.com' üzerinden erişilebilecek.

Prof. Dr. Bengi Semerci

Festivalde bu yıl, gösterimlerin yanı sıra film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı ve iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST Endüstri Günleri'nin üçüncüsü düzenlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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