Tanıtımı yapıldı

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11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, düzenlenen çevrim içi basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıya festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, danışmanı Zeynep Atakan ve öğrenci jürisinin üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Adem Sözüer, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin düzenlenme amacı ve başlığı bu yıl 'Çevre Adaleti' olan akademik program hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Bengi Semerci, programı ve katılacak filmlerin sunumunu yaparken ana teması adalet olan festivalle dünyanın neresinde olursa olsun adalet arayışında olanların yanında olmak olmak istediklerini dile getirdi. Zeynep Atakan ise film seçimlerinin festivalin temasına uygun olarak son derece isabetli olduğunu söyledi.

26 Kasım - 2 Aralık arasında düzenlenecek olan 11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin film gösterimleri Beyoğlu Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festival, 25 Kasım'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki açılış töreniyle başlayacak. Açılış töreninde Çinli yönetmen Cao Jinling'in yönettiği 'Anima' gösterilecek.

Anima

Festival filmleri, her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olanlardan oluşuyor.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması... 10 film

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması... 10 film

Adalet Terazisi... 16 film

Adalet temalı kısa filmlerden oluşan belgesel seçkisi... 6 film

'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı ve oyuncu Niki Karimi yapacak. Jüri üyeleri ise Bulgaristan'dan Sofia Meetings yöneticisi ve yapımcı Mira Stalevave, Ukrayna'dan Liev Uluslararası Film Festivali Molodist'in program yöneticisi Bohdan Zhuk, Türkiye'den oyuncu Mehmet Aslantuğ ve yönetmen Pelin Esmer'den oluştu.

Niki Karimi

11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Altın Terazi Kısa Metraj Yarışma Jürisi Başkanlığını belgesel yönetmeni ve akademisyen Can Candan yapacak. Yönetmen Reem Saleh, oyuncu Tülin Özen diğer jüri üyeleri olarak en iyi kısa filmi belirleyecek.

Tülin Özen

11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Kısa Film Yarışmasında yarışacak olan kısa filmler; Yönetmen Farhad Eivazi, Akademisyen Berceste Gülçin Özdemir ve oyuncu Barry Ward'dan oluşan ön jüri tarafından seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde onur ödüllerini alacak isimler de açıklandı.

Festival bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afganlı yönetmen Sahraa Karimi'ye onur ödülü verecek. Ayrıca 11'inci yılında festival danışma kurulu; 'Sinema Onur Ödülü'nü Reis Çelik'e, 'Akademik Onur Ödülü'nü Sargun Ali Tont'a ve 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Hülya Uçansu'ya vermeyi kararlaştırdı.

Sahraa Karimi

Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu 'VisionIST Endüstri Günleri'nin 3'üncüsü 27 - 28 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek.

Akademik programlarıyla farklılaşan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşecek akademik program başlığı bu yıl 'Çevre Adaleti' olacak.