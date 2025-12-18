Umana Reyer: 94 - Bahçeşehir Koleji: 85 | MAÇ SONUCU
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 11. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına 94-85 yenildi.
Taliercio Spor Salonu'nda oynanan ve Umana Reyer'in 7-0'lık serisiyle başlayan maçın ilk periyodunu 15-14 geride tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte tempoyu artırarak soyunma odasına 42-29 önde girdi.
Ev sahibi takım, etkili bir performans sergilediği üçüncü periyodu, 32 sayı bularak 61-58 üstün bitirdi.
Karşılaşmayı 94-85 kazanan Umana Reyer, kupada 5. galibiyetini elde etti. İlk yarısını 13 sayı önde tamamladığı maçı kaybeden Bahçeşehir Koleji ise 4. yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn'in 31 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi takımda Jordan Parks 30 sayıyla öne çıktı.