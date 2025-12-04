Ümit Canpolat cinayeti sil baştan!

Gelin Müge, milyonların önünde Canpolat ailesinin bugüne kadarki bütün iddialarına tek tek yanıt verirken tüm suçlamaları reddetti.

Ali Bey’in “Oğlumuzun saati ve yüzüğünü bile çalmış” sözlerine, “Yüzüğü abisi İsmail, araları bozukken çaldı” diyerek karşılık verdi.

Evdeki çocuk odasının kapısının kırık olmasıyla ilgili de “O kapı zaten öyleydi. Daha da kötü hale geldiyse bunu İsmail yapmıştır” ifadelerini kullandı.