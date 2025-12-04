Habertürk
        Ümit Canpolat cinayeti sil baştan!

        Ümit Canpolat cinayeti sil baştan!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, Kayserili uzman çavuş damat Ümit Canpolat'ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin dosya yeniden masaya yatırıldı. Çok önemli bir yayın gerçekleşti ve davanın baş şüphelisi, o gece evde bulunan gelin Müge canlı yayına bağlanarak Canpolat ailesinin iddialarına cevap vermek istediğini söyledi. Didem Arslan Yılmaz sordu, gelin Müge cevap verdi.

        Giriş: 04.12.2025 - 21:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 21:30
        Ümit Canpolat cinayeti sil baştan!
        Gelin Müge, milyonların önünde Canpolat ailesinin bugüne kadarki bütün iddialarına tek tek yanıt verirken tüm suçlamaları reddetti.

        Ali Bey’in “Oğlumuzun saati ve yüzüğünü bile çalmış” sözlerine, “Yüzüğü abisi İsmail, araları bozukken çaldı” diyerek karşılık verdi.

        Evdeki çocuk odasının kapısının kırık olmasıyla ilgili de “O kapı zaten öyleydi. Daha da kötü hale geldiyse bunu İsmail yapmıştır” ifadelerini kullandı.

