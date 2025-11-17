Habertürk
        Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Litvanya'ya konuk olacak! - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Litvanya'ya konuk olacak!

        Ümit Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Litvanya'ya konuk olacak

        Giriş: 17.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:10
        Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak.

        LSC Druskininkai Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

        Geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 8 puanla H Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

        Litvanya ise topladığı 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

