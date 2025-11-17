Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Litvanya'ya konuk olacak!
Giriş: 17.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:10
Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak.
LSC Druskininkai Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberliği bulunan ay-yıldızlılar, 8 puanla H Grubu'nda lider durumda bulunuyor.
Litvanya ise topladığı 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.
