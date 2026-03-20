        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler'de Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler'de Hırvatistan maçı aday kadrosu açıklandı

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu altıncı maçının aday kadrosu duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Ümit Milliler'de Hırvatistan maçı kadrosu açıklandı!

        2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 24 Mart Salı günü İstanbul'da toplanacak.

        Ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan'ın Osijek kentindeki Opus Arena'da oynayacağı maç TSİ 18.30'da başlayacak. Milli takımın Hırvatistan ile Trabzon'da oynadığı eleme grubunun ilk maçı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.

        Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleci: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor )

        Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

        Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor)

        Forvet: Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

        Spor Bülteni - 18 Mart 2026 (Galatasaray Çeyrek Final İçin Sahada)

        Galatasaray çeyrek final için sahada. Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı. Sarı Lacivertliler Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sadettin Saran: "Vazgeçmek yok, pes etme lüksümüz yok". A Milliler 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
