İstanbul'a kazandırılması planlanan Ataşehir-Göztepe metro hattı için çalışmalar hızla sürüyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 duraktan oluşacak yeni metro hattı, mevcut hatlarla entegre edilerek şehiriçi ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Peki, yeni metro hattı ne zaman açılacak? İşte, yeni metro hattı ile ilgili tüm detaylar...