Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, durakları neler?
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı inşaatı hızla devam ediyor. Üç ilçeyi birbirine bağlayacak olan bu yeni hat, 11 istasyon ile hizmet verecek ve günlük 400 bin yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, yeni metro hattı, birçok farklı hatla entegre edilerek İstanbullulara kesintisiz ulaşım imkânı sunacak. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu ne zaman hizmete girecek? İşte, tüm merak edilen detaylar...
İstanbul'a kazandırılması planlanan Ataşehir-Göztepe metro hattı için çalışmalar hızla sürüyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 duraktan oluşacak yeni metro hattı, mevcut hatlarla entegre edilerek şehiriçi ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Peki, yeni metro hattı ne zaman açılacak? İşte, yeni metro hattı ile ilgili tüm detaylar...
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?
Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.
HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?
Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.