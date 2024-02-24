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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de 10 katlı binada yangın paniği

        Ümraniye'de 10 katlı binada çıkan yangın korkuttu

        İstanbul Ümraniye'de 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 01:16 Güncelleme: 24.02.2024 - 01:16
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        Ümraniye'de 10 katlı binada yangın paniği
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        Ümraniye'de 10 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre; Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı.

        İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yayıldığı daireye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        İtfaiye, üst katlardaki vatandaşları da dumandan etkilenmemeleri için megafon ile uyararak aşağıya inmelerini istedi. Site sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

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