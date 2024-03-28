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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 yaralı

        Ümraniye'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 yaralı

        İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 06:51 Güncelleme: 28.03.2024 - 06:51
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        Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 yaralı
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        Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden otomobile başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

        Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti.

        Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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