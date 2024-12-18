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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU

        Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:00
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        Karagümrük kupada gruplara kaldı!
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        Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Ümraniyespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Ali Özer düdük çaldı. Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ile Faruk Yağlı üstlendi.

        Konuk ekip Fatih Karagümrük, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 55 ve 65'inci dakikada Ahmet Sivri kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 10'uncu dakikada Benny'den geldi. Ümraniyespor'da 69'uncu dakikada oyuna giren Furkan Apaydın, 76'ncı dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

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