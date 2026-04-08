Ümraniyespor: 2 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor, evinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Batuhan Çelik ve Toheeb Kosoko'nun golleriyle ligde üç maç sonra galibiyete uzanan Ümraniyespor, puanını 42'ye yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Giriş: 08.04.2026 - 21:56
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Batuhan Çelik ve 47. dakikada Toheeb Kosoko attı.
Bu sonuçla birlikte üç maçlık galibiyet hasretini bitiren Ümraniyespor, puanını 42'ye çıkardı. Sakaryaspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Amedspor'a konuk olacak. Sakaryaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
