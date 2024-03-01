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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Altay Ümraniyespor-Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor-Altay: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 22:13 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:13
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        Ümraniye evinde kazandı
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        Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla ligde 8. kez kazanan Ümraniyespor, puanını 30'a çıkardı. 17. mağlubiyetini yaşayan Altay ise 15 puanda kaldı.

        Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 78 Melih Okutan), Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 72 Diniyev), Emre Demir (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Muhammed Mert, Emrecan Bulut (Dk. 78 Onur Ayık), Tiago Çukur (Dk. 72 Saponjic)

        Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Kuban Altunbudak, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Murat Berkan Demir (Dk. 72 Onur Efe), Ceyhun Gülselam (Dk. 26 Enes Yetkin), Ali Kızılkuyu (Dk. 46 Murat Uluç), Mehmet Gündüz (Dk. 86 Erdem Özcan), Eren Erdoğan (Dk. 72 Caner Baycan), Enes Öğrüce

        Goller: Dk. 45 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 71 Popov (Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Emrecan Bulut, Dk. 89 Saponjic (Ümraniyespor), Dk. 27 Salih Sarıkaya, Dk. 37 Enes Yetkin, Dk. 50 Eren Erdoğan (Altay)

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