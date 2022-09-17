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STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Serkan, Isaak Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Gheorghe, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Mickael Tirpan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İki puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, haftaya 17. sırada girdi. Kasımpaşa ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlılar, 6 puanla 13. sırada yer aldı.