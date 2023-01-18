Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadelesinin 90 dakikası 1-1 beraberlikle sona ererken, bordo-mavililer uzatmalarda bulduğu gollerle tur biletini kaptı.
Ümraniyespor'un 12. dakikada Umut Nayir'le öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor, 90+3'te Vitor Hugo'nun golüyle maçı uzatmalara taşıdı.
Uzatmaların 100. dakikasında Bakasetas penaltı atışından yararlanamazken, Yusuf Yazıcı Fırtına'nın imdadına yetişti.
Yıldız futbolcu 104. ve 111. dakikada attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi.
Maçta son sözü ise 114. dakikada Maxi Gomez söyledi: 1-4.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani (Dk. 88 Glumac), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 101 Onur Atasayar), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 68 Sackey), Onur Ayık (Dk. 68 Sekidika), Bettaieb (Dk. 101 Geraldo), Umut Nayir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 91 Eren Elmalı), Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk (Dk. 71 Peres), Hamsik (Dk. 63 Djaniny), Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Bardhi, Trezeguet (Dk. 46 Bakasetas), Umut Bozok (Dk. 46 Maxi Gomez)
Goller: Dk. 12 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 90+3 Vitor Hugo, Dk. 104 ve 111 (Penaltıdan) Yusuf Yazıcı, Dk. 114 Maxi Gomez (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mustafa Eser, Dk. 27 Bettaieb, Dk. 105+3 Geraldo, Dk. 108 Glumac (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 37 Arif Boşluk, Dk. 90+6 Djaniny, Dk. 94 Bakasetas (Trabzonspor)
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