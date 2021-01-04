Umudun adı Azez

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Suriye'deki insanların zorlu hayat şartlarını anlatan ve bu zorlukları sırtlamak durumunda olanlar için atılması gereken adımları tüm insanlığın ortak sesine dönüştürmek amacıyla hazırlanan 'Azez: Umudun Adı' adlı belgeselde yerel halkla röportajlara da yer verildi. Azez'deki Yunus Emre Enstitüsü'nden, Vatan Hastanesi’nden ve kentteki eski ve güncel durumu anlatan görüntülerden derlenen 'Azez: Umudun Adı', Yunus Emre Enstitüsü Dijital Kültür Merkezi'nin YouTube hesabından yayınlandı.

Türkiye’nin kültürel diplomasi alanında başat kurumu olan ve kuruluşundan bu yana tüm dünyada binlerce insana Türkçeyi öğreten ve sevdiren Yunus Emre Enstitüsü, savaşın izlerini silmek ve insan sevgisini yaşatmak gayretiyle Suriye'de faaliyetlerine geçtiğimiz Eylül ayında başladı. Enstitünün dünya genelindeki 60'ıncı kültür merkezi olan Azez Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra çeşitli kültür-sanat faaliyetleri de hayata geçirmeye başladı.