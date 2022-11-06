Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...

MERVE BOLUĞUR

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Merve Boluğur da annesi Nehra Boluğur ile birlikte Boğaz turuna çıktıı. Vapura binen Boluğur, bu fotoğrafı, "Simit, deniz kokusu, İstanbul..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.