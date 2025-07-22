Umut Camkıran memleketi Tunceli'de unvan korumaya çıkıyor

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan RMO Boxing organizasyonunda birbirinden heyecanlı 6 profesyonel boks karşılaşması sporseverlerle buluşacak. Müsabakalar HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

23 MAÇ 23 GALİBİYET, CAMKIRAN'DAN NAMAĞLUP SERİ

Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21'i nakavt olmak üzere 23 galibiyet alarak ile dikkat çeken namağlup şampiyon Umut Camkıran, gecenin ana maçında Makedon rakibi Todorche Cvetkov ile kozlarını paylaşacak. 12 raunt üzerinden yapılacak mücadelede Umut Camkıran, unvanını korumak için ringe çıkacak. Cvetkov'un ise 13 galibiyeti, 1 yenilgisi ve 10 nakavtı bulunuyor. Bu dev mücadele öncesi Camkıran tam 26 kilogram kilo verdi. Tüm boksörlerin tartısı ise cuma sabahı 11.00'de büyük bir şölen eşliğinde Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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TUNCELİ'DE 10.000 SEYİRCİ ÖNÜNDE TARİHİ BOKS GECESİ

Kariyerinde Rusya, Karadağ, Almanya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerde ringe çıkan Camkıran, Türkiye'deki 12. karşılaşmasına Tunceli'de çıkacak. Memleketinde ilk kez ringe çıkmanın heyecanını yaşayan şampiyon, yaklaşık 10.000 seyirci önünde mücadele edecek.

Gecenin promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken, Türkiye'nin sevilen ring anonsörü Mustafa Özben de bu özel gecede görev alacak. Karşılaşmalar ise HT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve usta spiker Bilgehan Demir anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.