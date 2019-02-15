Umut Işığım filmi oyuncuları kimler? Umut Işığım filmi konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. 2012 yapımı filmde yönetmen koltuğunda David Russell oturuyor. Peki, Umut Işığım filmi yorumları nasıl işte detaylar...

UMUT IŞIĞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİM?

Umut Işığım filminin oyuncu kadrosunda Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker ve Anupam Kher gibi isimler bulunuyor.

UMUT IŞIĞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pat Solotano (Bradley Cooper) her zaman bardağın dolu tarafına bakan, “Her şeyde bir hayır vardır,” sözüne inanan bir adamdır. Karısı kendisini başka bir adam için terk ettikten sonra akıl hastanesinde kalan Pat, karısını geri kazanmaya ve hayatını yeniden düzene sokmaya kararlıdır. Moralinin bozulmasına asla izin vermemeye çalışan Pat anne babasının yanına taşınır ve kendisini karısının istediği türden bir adam olmaya çalışmaya adar. Ancak bu zor bir mücadeledir. Taa ki hayatı istediği gibi gitmeyen güzel bir genç kadın olan Tiffany (Jennifer Lawrence) ile tanışana kadar.

UMUT IŞIĞIM FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Umut Işığım filmini vizyonda izleyen sinemaseverler film ile ilgili yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...

filmin neresinden başlasam diye düşündüm ama en iyisi oyunculuktan başlamak öncelikle Robert De Niro yaşlı kurt yardımcı karakterde olsada filmin içinde bi hayli kendini göstermeyi başarıyor ve herkeze oyunculuğu öğretir gibi döktürüyor Jennifer Lawrence uzun zamandır bir kadın karakterden bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum bu rolü başkasının bu kadar iyi sergiliyeceğini düşünmek bile istemiyorum oyunculuğunun zirve yaptığı bir oyunculuk sergilemiş ve tabiki Bradley Cooper işin açıkcası limit yok dan sonra oyunculuğunu bu kadar üstte çekeceğini düşünemezdim Christian Bale den sonra filmlerini merakla beklediğim 2 oyuncu oldu filme gelince aslında sorun burdane desem hafif kalır film gerçekten sizi derinden yüreğinizden kıyıda köşede gizli kalmış unutulmuş duygularınızı depreştirecek nitelikte... (sevgilinizle eşinizle izlenilmesi şiddetli tavsiye edilir... )romantik,sağlam konusu,sıcak,duygusal,komik,ailenizden kendinizden bişeyler bulabileceğiniz zekice ve ustalıkla çekilmiş görsel şölenin ve sade mekanların tercih edildiği muhteşem bir fim şiddetle tavsiye ediyorum izlemezseniz pişman olursunuz iyi seyirler...

Kendi türünün en iyi örneklerinden biri olan filmi 2 saat boyunca bir "erkek" olarak hiç sıkılmadan izledim. Aile içi sorunları, kişilik bozuklukları konuları çok iyi yansıtılmış. İki tane kişiliği farklı sebepler doğrultusunda bozulmuş insanı birleştiriyor ve içinizi ısıtan çok hoş bir dramatik romantik komedi filmi ortaya çıkıyor. Bradley Cooper ile Jennifer Lawrence da harika bir performans ortaya koyuyor. Tabi Robert De Niro'da her zamanki gibi rolünü harika bir şekilde oynuyor. Ben filmi yeni izleme fırsatı buldum ve iyi ki izlemişim. David O. Russel Fighter filminden sonra bir o kadar güzel bir film daha yönetmiş. Kendisinden yine böyle iyi filmler bekliyoruz. Sonuç olarak eğer filmi hala izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum.