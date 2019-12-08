Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 2 gol atan Umut Nayir açıklamalarda bulundu. Önemli bir gol attığını belirten Umut, "Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Kasımpaşa merkezi çok iyi kapatan takım. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız. Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Birçok oyuncunun önemli golü var. Ben de Beşiktaş'a katkı vermeye çalışacağım" dedi.

"BURAK YILMAZ'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Umut, Burak Yılmaz'la birlikte oynaması için ise "Burak ağabey, Türk futbol tarihinin en iyi 3 santrforu arasında sayılabilecek bir oyuncu. Onunla oynadığım için çok mutluyum, ondan çok şeyler öğreniyorum. Böyle camialarda şans bulunca değerlendirmemiz lazım. Nasıl katkı verebilirim, ona bakıyorum" diye konuştu.

"FOOTBALL MANAGER" YANITI

Umut, geçtiğimiz günlerde Football Manager 2020 adlı oyunda Beşiktaş'ı şampiyon yaptığı görseli paylaşmasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Football Manager'de bu golü atsaydım maç sonu basın toplantısında bir şey söylemezdim ama sonra kenara çekip kendimi kutlardım."